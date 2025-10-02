РЖД придется заплатить пензенской пенсионерке за потерянные пальцы

02.10.2025 | 18:10

В Пензе 86-летняя пенсионерка получит компенсацию после падения на железной дороге, в результате которого лишилась пальцев на ноге.

По данным сетевого издания «ПензаИнформ», ЧП случилось вечером 12 мая в частном секторе в Октябрьском районе. Женщина торопилась в магазин и решила перебежать пути в неположенном месте перед приближающимся поездом. Горожанка споткнулась, и состав наехал на ее левую ногу. Несколько пальцев пришлось ампутировать.

За защитой своих прав пенсионерка обратилась к Пензенскому транспортному прокурору. Он подал иск в суд, чтобы пострадавшей выплатили компенсацию.

«В данной ситуации владелец источника повышенной опасности (ОАО «РЖД») обязан возместить ущерб, причиненный таким источником, а также компенсировать моральный вред независимо от вины причинителя вреда», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Суд удовлетворил требования и взыскал в пользу пенсионерки 70 000 рублей (за моральный вред) и сумму расходов на лечение.

«Прокуратура обращает внимание граждан на соблюдение мер личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта. Помните, что от ваших неосторожных действий могут наступить необратимые последствия», - обратился к жителям региона Пензенский транспортный прокурор Кирилл Бирюков.