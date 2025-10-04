В Кузнецке в ДТП получили травмы 7 человек, включая годовалого ребенка

04.10.2025 | 10:46

В пятницу, 3 октября, в Кузнецке на трассе М-5 столкнулись Hyundai Tucson, «Лада-Гранта» и Kia K7. Пострадали 7 человек.

По предварительным данным, авария случилась в 18:17 на 755-м километре автодороги.

За рулем Hyundai Tucson находился 68-летний мужчина, «Лады-Гранты» - 62-летний, Kia K7 вела 25-летняя женщина.

В результате ДТП травмы получили все 3 водителя, а также 66-летняя пассажирка Hyundai, 2 пассажира Kia K7 - 25-летняя женщина и годовалый мальчик, 59-летняя пассажирка «Лады». Они были госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в областной Госавтоинспекции.