На М-5 в Бессоновском районе 22-летний водитель влетел в отбойник

04.10.2025 | 11:37

На федеральной автодороге М-5 в Бессоновском районе 22-летний водитель ВАЗ-21099 врезался в металлическое ограждение и получил травмы.

ДТП случилось в пятницу, 3 октября, в 16:50 на 621-м километре трассы (в районе СНТ «Пограничное», неподалеку от въездного знака «Пенза»).

Молодого человека госпитализировали, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По словам очевидцев, водитель ВАЗ-21099 решил перестроиться, чтобы совершить обгон, а в итоге влетел в отбойник.

Чтобы извлечь молодого человека из машины, спасателям пришлось демонтировать дверь.