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Общество

Стало известно о смерти еще одной пациентки с коронавирусом

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В субботу, 13 июня, стало известно о том, что коронавирусная инфекция унесла жизнь еще одного человека.

Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

На этот раз жертвой COVID-19 стала женщина 1931 года рождения. Она страдала сопутствующими заболеваниями - хронической ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом, атеросклерозом аорты, коронарных, почечных, церебральных, подвздошных артерий, артериальной гипертензией, хронической обструктивной болезнью легких, пневмосклерозом и нефросклерозом.

Причиной смерти пожилой женщины названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, за все время пандемии в Пензенской области умер 31 человек с COVID-19 - 17 мужчин и 14 женщин. Предыдущее известие о том, что из жизни ушли две женщины, 1938 и 1978 годов рождения, поступило поздним вечером 12 июня.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

вот от своих заболеваний она и умерла...почему сразу от короны то?

Гость||

Кремация или засыпать хлоркой. Многие за строительство крематория.

Гость||

Бог ты мой и как она жила до эпидемии?

Гость||

У всех гипертензия наблюдается. Жуть

Гость||

А Черёмушкина врач?

Гость||

А виноватый не жираф, а тот кто крикнул из ветвей - жираф большой, ему видней...

Гость||

зачем перечислять хронические заболевания. смерть вызвана короновирусом и этим все сказано.

Имя: Гость
Комментарий:

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