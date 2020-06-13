Стало известно о смерти еще одной пациентки с коронавирусом

13.06.2020 | 19:27

В субботу, 13 июня, стало известно о том, что коронавирусная инфекция унесла жизнь еще одного человека.

Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

На этот раз жертвой COVID-19 стала женщина 1931 года рождения. Она страдала сопутствующими заболеваниями - хронической ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом, атеросклерозом аорты, коронарных, почечных, церебральных, подвздошных артерий, артериальной гипертензией, хронической обструктивной болезнью легких, пневмосклерозом и нефросклерозом.

Причиной смерти пожилой женщины названа коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Таким образом, за все время пандемии в Пензенской области умер 31 человек с COVID-19 - 17 мужчин и 14 женщин. Предыдущее известие о том, что из жизни ушли две женщины, 1938 и 1978 годов рождения, поступило поздним вечером 12 июня.