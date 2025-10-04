Слетел с дороги и перевернулся: ДТП в Чаадаевке попало на видео

04.10.2025 | 15:36

Момент ДТП с автомобилем «Лада-Ларгус», которое случилось утром в пятницу, 3 октября, в поселке Чаадаевка Городищенского района, попал на видео. 4 октября его выложили в Сеть.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и слетел с дороги в сторону улицы Крупской (старая трасса М-5, в районе почтового отделения).

Машина опрокинулась.

Находившийся за рулем мужчина получил сочетанные автодорожные травмы и был доставлен в больницу.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.