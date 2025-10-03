Сетевое издание|18+|Пятница|3 окт 2025|15:57
Утром в пятницу, 3 октября, в поселке Чаадаевка Городищенского района случилось дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада-Ларгус» не справился с управлением и слетел с дороги (старая трасса М-5) в сторону улицы Крупской (в районе почтового отделения). Машина опрокинулась.

В Чаадаевке «Лада-Ларгус» слетела с дороги, водитель пострадал

Находившийся за рулем мужчина получил сочетанные автодорожные травмы и был доставлен в больницу.

«Пожарные провели мероприятия по стабилизации транспортного средства, отключили АКБ аварийного автомобиля», - рассказали в областном пожарно-спасательном центре.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Источник — фото ППСЦ
