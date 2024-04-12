В Пензе скульптуру «Семья» на Володарского приведут в порядок

12.04.2024 | 17:20

В Пензе начали приводить в порядок памятник «Семья», расположенный на улице Володарского. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

Скульптуре, созданной в 50-е годы прошлого века, регулярно возвращают первоначальный вид: замазывают сколы и трещины цементным раствором, а затем наносят краску.

«Традиционно с 2005 года в преддверии Международного дня охраны памятников и исторических мест сотрудники детской художественной школы № 3 г. Пензы начинают подготовительную работу по приведению в порядок парковой скульптуры», - сообщила Вера Фейгина.

Ранее в Пензе начали восстанавливать памятник «Проводы» в сквере на пересечении улиц Куйбышева и Тамбовской.

Также рабочие отремонтировали основание монумента «Росток», состояние которого встревожило горожан.