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Культура

В Пензе скульптуру «Семья» на Володарского приведут в порядок

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В Пензе начали приводить в порядок памятник «Семья», расположенный на улице Володарского. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

Скульптуре, созданной в 50-е годы прошлого века, регулярно возвращают первоначальный вид: замазывают сколы и трещины цементным раствором, а затем наносят краску.

В Пензе скульптуру «Семья» на Володарского приведут в порядок

«Традиционно с 2005 года в преддверии Международного дня охраны памятников и исторических мест сотрудники детской художественной школы № 3 г. Пензы начинают подготовительную работу по приведению в порядок парковой скульптуры», - сообщила Вера Фейгина.

В Пензе скульптуру «Семья» на Володарского приведут в порядок

Ранее в Пензе начали восстанавливать памятник «Проводы» в сквере на пересечении улиц Куйбышева и Тамбовской.

Также рабочие отремонтировали основание монумента «Росток», состояние которого встревожило горожан.

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Источник — фото со страницы Веры Фейгиной
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