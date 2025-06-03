На стенды для музея в Никольске готовы потратить почти 20 млн

03.06.2025 | 12:09

В Никольске продолжается капитальный ремонт музея стекла и хрусталя, расположенного на улице Комсомольской. На новые выставочные стенды для учреждения культуры планируют потратить 19 млн 990 тысяч 1 рубль.

Соответствующий электронный аукцион сейчас проводится на портале госзакупок, заказчиком выступает Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого, на балансе которой находится музей.

Предмет контракта - серо-черные стенды с точечными светильниками внутри, поставщик должен привезти мебель и смонтировать ее.

Капремонт всего здания, введенного в эксплуатацию в 1989 году, обошелся в 12 млн 29 тысяч 933 рубля. Деньги решили потратить следующим образом:

- 568 711 - на демонтажные работы;

- 37 160 - на перепланировку служебного санузла;

- 630 237 - на капремонт подвальных помещений;

- 4 155 426 - на строительно-монтажные работы (ремонт служебных помещений 1-го и 2-го этажей, крылец, воздухозаборной шахты);

- 128 220 - на внутреннее водоснабжение;

- 63 548 - на канализацию;

- 1 353 178 - на отопление;

- 2 186 295 - на вентиляцию;

- 129 062 - на электроснабжение;

- 919 075 - на охранную сигнализацию;

- 434 854 - на пожарную сигнализацию;

- 197 596 - на систему оповещения и управления эвакуацией людей;

- 180 056 - на непредвиденные работы.

Сейчас музей закрыт. Капремонт в нем должен завершиться до 31 августа 2025 года.