На стенды для музея в Никольске готовы потратить почти 20 млн

В Никольске продолжается капитальный ремонт музея стекла и хрусталя, расположенного на улице Комсомольской. На новые выставочные стенды для учреждения культуры планируют потратить 19 млн 990 тысяч 1 рубль.
Соответствующий электронный аукцион сейчас проводится на портале госзакупок, заказчиком выступает Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого, на балансе которой находится музей.
Предмет контракта - серо-черные стенды с точечными светильниками внутри, поставщик должен привезти мебель и смонтировать ее.
Капремонт всего здания, введенного в эксплуатацию в 1989 году, обошелся в 12 млн 29 тысяч 933 рубля. Деньги решили потратить следующим образом:
- 568 711 - на демонтажные работы;
- 37 160 - на перепланировку служебного санузла;
- 630 237 - на капремонт подвальных помещений;
- 4 155 426 - на строительно-монтажные работы (ремонт служебных помещений 1-го и 2-го этажей, крылец, воздухозаборной шахты);
- 128 220 - на внутреннее водоснабжение;
- 63 548 - на канализацию;
- 1 353 178 - на отопление;
- 2 186 295 - на вентиляцию;
- 129 062 - на электроснабжение;
- 919 075 - на охранную сигнализацию;
- 434 854 - на пожарную сигнализацию;
- 197 596 - на систему оповещения и управления эвакуацией людей;
- 180 056 - на непредвиденные работы.
Сейчас музей закрыт. Капремонт в нем должен завершиться до 31 августа 2025 года.
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