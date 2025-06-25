На улице Куйбышева отреставрируют объект культурного наследия

25.06.2025 | 20:19

В Пензе отреставрируют объект культурного наследия на Куйбышева, 20. Об этом сообщили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

В доме в конце 1850-х - начале 1860-х годов собирался демократический кружок, в котором состоял Илья Николаевич Ульянов.

Здание признано объектом культурного наследия. Намечено отреставрировать стены, окна, дверные проемы и крышу. Также планируют благоустроить прилегающую территорию.

Необходимая проектная документация прошла историко-культурную экспертизу и согласована министерством.

Ранее стало известно, что в «Тарханах» отреставрируют вход в церковь Михаила Архистратига.