На улице Куйбышева отреставрируют объект культурного наследия

В Пензе отреставрируют объект культурного наследия на Куйбышева, 20. Об этом сообщили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.
В доме в конце 1850-х - начале 1860-х годов собирался демократический кружок, в котором состоял Илья Николаевич Ульянов.
Здание признано объектом культурного наследия. Намечено отреставрировать стены, окна, дверные проемы и крышу. Также планируют благоустроить прилегающую территорию.
Необходимая проектная документация прошла историко-культурную экспертизу и согласована министерством.
Ранее стало известно, что в «Тарханах» отреставрируют вход в церковь Михаила Архистратига.
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