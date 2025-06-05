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Культура

Фестиваль «Абашевские узоры» решили перенести в Пензу

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Организаторы фестиваля «Абашевские узоры» (0+) проинформировали об изменениях в локациях проведения праздника, который состоится с 1 по 3 августа.

Изначально сообщалось о планах провести его в Спасском районе, но теперь стало известно, что «Абашевские узоры» пройдут в 2 местах.

1 и 2 августа на Юбилейной площади Пензы состоятся концерты этно- и фолк-групп Electro Warda - Electro Maqam, Nytt Land, «Сколот», Odnono, Juan Horlendis band. Также в списке значатся Губернаторская симфоническая капелла и зарубежные исполнители.

Кроме того, намечены мастер-классы, ярмарка ремесел, дегустация блюд национальной кухни, активные развлечения для детей.

3 августа фестиваль продолжится в парк-отеле «Кленовая роща» в Спасске. Гостей ждут живая музыка в исполнении местных коллективов и танцы под звездным небом.

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