Как надежно и ровно повесить кухонные шкафы?

30.06.2025 | 14:23

Вопрос от интернет-пользователя

Купил новый кухонный гарнитур, в наборе крепежи не внушают доверия. Хочу что-то помощнее. Как сделать, чтобы было надежно и ровно?

Ответ специалиста

Ровно и надежно повесить шкафы можно с помощью монтажной рейки (ее также называют планкой или шиной). Это металлическая полоса с выступом сверху, имеющая отверстия посередине.

Для данного способа также необходимы регулируемые навесы, они крепятся евровинтами изнутри под углами верхних шкафов. В задней части для выхода крюка необходимо аккуратно выпилить отверстия (либо вырезать их канцелярским ножом).

Рейку устанавливают по уровню на дюбели (длина, толщина и количество зависит от типа стены и предполагаемой нагрузки).

Далее шкафы навешиваются и регулируются по высоте и глубине крестовой отверткой.