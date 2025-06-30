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Ликбез

Как надежно и ровно повесить кухонные шкафы?

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Вопрос от интернет-пользователя

Купил новый кухонный гарнитур, в наборе крепежи не внушают доверия. Хочу что-то помощнее. Как сделать, чтобы было надежно и ровно?

Ответ специалиста

Ровно и надежно повесить шкафы можно с помощью монтажной рейки (ее также называют планкой или шиной). Это металлическая полоса с выступом сверху, имеющая отверстия посередине.

Для данного способа также необходимы регулируемые навесы, они крепятся евровинтами изнутри под углами верхних шкафов. В задней части для выхода крюка необходимо аккуратно выпилить отверстия (либо вырезать их канцелярским ножом).

Рейку устанавливают по уровню на дюбели (длина, толщина и количество зависит от типа стены и предполагаемой нагрузки).

Далее шкафы навешиваются и регулируются по высоте и глубине крестовой отверткой.

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