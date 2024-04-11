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Из жизни

Памятник «Проводы» в Пензе начали восстанавливать

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В областном центре приводят в порядок основание памятника «Проводы» в одноименном сквере на пересечении улиц Куйбышева и Тамбовской. Об этом в четверг, 11 апреля, сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила горожанка.

Она поделилась с редакцией снимками с места ремонтных работ. Специалисты огородили мемориал сигнальной лентой и занялись восстановлением.

Памятник «Проводы» в Пензе начали восстанавливать

О том, что за мемориалом не ухаживают должным образом, стало известно 17 марта. Читательница сетевого издания прислала фотографии разрушающегося основания памятника и кусков отвалившейся облицовки.

Памятник «Проводы» в Пензе начали восстанавливать

Снимки вызвали резонанс: начал проверку следственный комитет, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимиру Игнатенкову представить отчет об обстоятельствах разрушения основания памятника.

Памятник «Проводы» в Пензе начали восстанавливать

На фото отреагировали и в управлении ЖКХ города, ответив, что все приведут в порядок к 9 Мая. А глава города Александр Басенко дал подчиненным поручение уделить мемориалу особое внимание.

Памятник «Проводы» установили в 1989 году. Автор работы - скульптор Владимир Курдов. Мемориал посвящен участникам Великой Отечественной войны. Он появился на месте призывного пункта, с которого пензенцы уходили на фронт.

В День Победы у памятника собираются горожане для участия в акции «Минута молчания».

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