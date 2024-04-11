Памятник «Проводы» в Пензе начали восстанавливать

11.04.2024 | 17:43

В областном центре приводят в порядок основание памятника «Проводы» в одноименном сквере на пересечении улиц Куйбышева и Тамбовской. Об этом в четверг, 11 апреля, сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила горожанка.

Она поделилась с редакцией снимками с места ремонтных работ. Специалисты огородили мемориал сигнальной лентой и занялись восстановлением.

О том, что за мемориалом не ухаживают должным образом, стало известно 17 марта. Читательница сетевого издания прислала фотографии разрушающегося основания памятника и кусков отвалившейся облицовки.

Снимки вызвали резонанс: начал проверку следственный комитет, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимиру Игнатенкову представить отчет об обстоятельствах разрушения основания памятника.

На фото отреагировали и в управлении ЖКХ города, ответив, что все приведут в порядок к 9 Мая. А глава города Александр Басенко дал подчиненным поручение уделить мемориалу особое внимание.

Памятник «Проводы» установили в 1989 году. Автор работы - скульптор Владимир Курдов. Мемориал посвящен участникам Великой Отечественной войны. Он появился на месте призывного пункта, с которого пензенцы уходили на фронт.

В День Победы у памятника собираются горожане для участия в акции «Минута молчания».