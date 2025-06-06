У картинной галереи открыли обновленный памятник Савицкому

06.06.2025 | 18:21

В пятницу, 6 июня, на территории Пензенской областной картинной галереи открыли отреставрированный бронзовый скульптурный портрет Константина Савицкого, имя которого носит культурное учреждение. О событии рассказал директор галереи Кирилл Застрожный.

Дату выбрали не случайно: 6-го числа отмечается день рождения академика живописи и первого руководителя музея.

Единственный в мире памятник К. А. Савицкому был установлен еще в 2011 году, но в 2024-м опасно накренился вместе с опорной стенкой.

Прошлым летом скульптуру демонтировали и временно перенесли, приступив к подготовке прочного основания - вбиванию свай и бетонированию.

По завершении всего объема работ памятник обрел новое место у стен галереи.