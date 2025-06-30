Поле спорткомплекса «Зенит» в Пензе ждет капремонт

30.06.2025 | 12:31

В Пензе решено увеличить бюджетное финансирование комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике. Средства понадобились для центра развития футбола «Зенит».

На капитальный ремонт поля с искусственным покрытием дополнительно направляется 4 млн 294 тыс. 300 рублей; на устройство покрытия мини-футбольного поля - 1 млн 163 тыс. 600.

Постановление о выделении денег глава города Олег Денисов подписал 24 июня.

Масштабную реконструкцию спорткомплекса «Зенит» на улице Германа Титова провели к чемпионату мира по футболу 2018 года. Предполагалось, что одна из команд - участниц мундиаля выберет стадион в качестве тренировочной базы, но этого не произошло.

Одно из полей тогда имело натуральное покрытие, соответствующее стандартам и требованиям FIFA и оказавшееся непозволительной роскошью в климатических условиях региона - оно использовалось лишь несколько месяцев в году.

В итоге основную нагрузку приняло на себя второе полноразмерное поле - с искусственным покрытием и подогревом.

С 2021 года на объекте начали постепенно перестилать мини-футбольные поля.