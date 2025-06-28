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Общество

Пензенцы снова решили, что кондиционеры в троллейбусах сломаны

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В Пензе кондиционеры во всех троллейбусах исправны, заверили горожан в региональном министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

Пензенцы сомневаются, что системы охлаждения действуют, и сообщают в соцсетях: климат-технику не включают.

«За весь теплый сезон не встречал работающий кондиционер в троллейбусах маршрутов № 6, 7 и 105», - рассказал на странице регионального минстроя во «ВКонтакте» горожанин Евгений П.

На жалобу отреагировал представитель ведомства.

«По информации перевозчика ООО «Универсал Сервис», в настоящее время на всех троллейбусах, выходящих на линию, системы кондиционирования находятся в исправном состоянии и функционируют в штатном режиме», - сообщил он.

Из слов представителя министерства следует, что все поломки в кондиционерах, которые выявили в 2024 году, устранили специалисты завода-изготовителя троллейбусов.

«Гарантийные обязательства по обслуживанию системы кондиционирования салона продолжают действовать», - добавил представитель минстроя.

Ранее в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» объяснили, почему в новых автобусах и троллейбусах может не работать система охлаждения. В некоторых случаях кондиционер не включают из-за того, что кондуктор или водитель испытывают дискомфорт.

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