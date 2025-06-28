Пензенцы снова решили, что кондиционеры в троллейбусах сломаны

В Пензе кондиционеры во всех троллейбусах исправны, заверили горожан в региональном министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства.
Пензенцы сомневаются, что системы охлаждения действуют, и сообщают в соцсетях: климат-технику не включают.
«За весь теплый сезон не встречал работающий кондиционер в троллейбусах маршрутов № 6, 7 и 105», - рассказал на странице регионального минстроя во «ВКонтакте» горожанин Евгений П.
На жалобу отреагировал представитель ведомства.
«По информации перевозчика ООО «Универсал Сервис», в настоящее время на всех троллейбусах, выходящих на линию, системы кондиционирования находятся в исправном состоянии и функционируют в штатном режиме», - сообщил он.
Из слов представителя министерства следует, что все поломки в кондиционерах, которые выявили в 2024 году, устранили специалисты завода-изготовителя троллейбусов.
«Гарантийные обязательства по обслуживанию системы кондиционирования салона продолжают действовать», - добавил представитель минстроя.
Ранее в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» объяснили, почему в новых автобусах и троллейбусах может не работать система охлаждения. В некоторых случаях кондиционер не включают из-за того, что кондуктор или водитель испытывают дискомфорт.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀