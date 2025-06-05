В Шемышейском районе нашли археологический памятник

В Шемышейском районе обнаружили новый объект археологического наследия - «Янго-Пря 1». Это группа из 2 курганов, диаметр большего из которых - 50 метров.
«Время возникновения - III тыс. до н. э. - XV в.», - уточнили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.
Памятник стал четвертым объектом археологического наследия, выявленным на территории Шемышейского района и поставленным под охрану государства.
«Собственнику земельного участка в соответствии с положениями федерального закона направлено уведомление», - сообщили в министерстве.
Ранее в Железнодорожном районе Пензы обнаружили многослойный памятник эпохи позднего энеолита, его назвали «Селище Согласие 1». Там нашли фрагменты орнаментированной глиняной посуды, каменные орудия, кресало (огниво) и металлический наконечник стрелы.
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