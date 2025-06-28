На Пензе-IV часть дороги перекроют из-за ремонта

С 30 июня по 1 августа закроют для движения участок дороги на Пензе-IV. Речь идет об отрезке от дома № 26 на улице Северной до дома № 76 на Саранской.
Об ограничении предупредили ресурсники. На участке будут капитально ремонтировать сеть теплоснабжения.
Движение запретят в обоих направлениях. На месте работ установят соответствующие знаки.
Водителей попросили учитывать эту информацию при построении маршрута.
Ранее в Пензе ремонтировали теплопровод на улице Огородной. Участок дороги перекрывали в обоих направлениях с 16 по 25 июня.
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