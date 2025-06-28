На Пензе-IV часть дороги перекроют из-за ремонта

28.06.2025 | 16:13

С 30 июня по 1 августа закроют для движения участок дороги на Пензе-IV. Речь идет об отрезке от дома № 26 на улице Северной до дома № 76 на Саранской.

Об ограничении предупредили ресурсники. На участке будут капитально ремонтировать сеть теплоснабжения.

Движение запретят в обоих направлениях. На месте работ установят соответствующие знаки.

Водителей попросили учитывать эту информацию при построении маршрута.

Ранее в Пензе ремонтировали теплопровод на улице Огородной. Участок дороги перекрывали в обоих направлениях с 16 по 25 июня.