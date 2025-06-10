В Пензенской области пройдут масштабные археологические работы

10.06.2025 | 10:08

В двух районах Пензенской области в 2025 году организуют археологические раскопки. Об этом сообщили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Масштабные работы пройдут в «Наровчатском городище» (Наровчатский район) и «Русско-Труевском городище» (Сосновоборский).

Это объекты археологического наследия федерального значения, поставленные на государственную охрану в 1974 году. Их будут изучать.

Ранее в Шемышейском районе обнаружили группу из 2 курганов, диаметр большего из них 50 метров. Время возникновения - III тыс. до н. э. - XV в. Им дали название «Янго-Пря 1».

До этого в Железнодорожном районе Пензы выявили многослойный памятник эпохи позднего энеолита, «Селище Согласие 1».

Там нашли фрагменты орнаментированной глиняной посуды, каменные орудия, кресало (огниво) и металлический наконечник стрелы.