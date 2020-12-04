Губернатор предложил устанавливать больше арт-объектов в малых городах

04.12.2020 | 10:17

В четверг, 3 декабря, во время обсуждения проектов благоустройства муниципальных образований Пензенской области на 2021 год губернатор Иван Белозерцев предложил более активно привлекать архитектурное сообщество, особенно в малых городах.

«Он нацелил художников и скульпторов на создание как можно большего количества арт-объектов для малых городов, разработку оригинальных решений для общественных пространств», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По мнению Ивана Белозерцева, многие проекты, особенно для небольших муниципальных образований, требуют не столько финансовых затрат, сколько грамотного подхода, бережного отношения к ландшафту, чтобы было не только красиво, но и удобно для людей.

«Прошу и требую: больше идей и предложений!» - призвал он собравшихся.

При этом глава региона подчеркнул, что не всегда идеи ему нравятся. Так, к примеру, он не оценил «Радушного кентавра», установленного на Фонтанной площади в Пензе в конце лета, и признал, что место для объекта выбрали не совсем удачно.

Фигура в виде кентавра с пробитым насквозь и повернутым на 180 градусов человеческим торсом вызвала шквал эмоций у горожан. В Сети даже запустили две петиции: одну - «За снос убожества на Фонтанной площади», другую - за сохранение объекта.

В свою очередь, автор скульптуры Юрий Ткаченко попытался объяснить смысл своего творения: раскинутые руки готовы обнять каждого, кто сидит на спине, а отверстие в торсе позволяет видеть небо.

В администрации Пензы уточняли, что объект обошелся казне в 2 млн 806 тыс. 309 рублей.