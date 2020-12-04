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Культура

Губернатор предложил устанавливать больше арт-объектов в малых городах

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В четверг, 3 декабря, во время обсуждения проектов благоустройства муниципальных образований Пензенской области на 2021 год губернатор Иван Белозерцев предложил более активно привлекать архитектурное сообщество, особенно в малых городах.

«Он нацелил художников и скульпторов на создание как можно большего количества арт-объектов для малых городов, разработку оригинальных решений для общественных пространств», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По мнению Ивана Белозерцева, многие проекты, особенно для небольших муниципальных образований, требуют не столько финансовых затрат, сколько грамотного подхода, бережного отношения к ландшафту, чтобы было не только красиво, но и удобно для людей.

«Прошу и требую: больше идей и предложений!» - призвал он собравшихся.

При этом глава региона подчеркнул, что не всегда идеи ему нравятся. Так, к примеру, он не оценил «Радушного кентавра», установленного на Фонтанной площади в Пензе в конце лета, и признал, что место для объекта выбрали не совсем удачно.

Фигура в виде кентавра с пробитым насквозь и повернутым на 180 градусов человеческим торсом вызвала шквал эмоций у горожан. В Сети даже запустили две петиции: одну - «За снос убожества на Фонтанной площади», другую - за сохранение объекта.

В свою очередь, автор скульптуры Юрий Ткаченко попытался объяснить смысл своего творения: раскинутые руки готовы обнять каждого, кто сидит на спине, а отверстие в торсе позволяет видеть небо.

В администрации Пензы уточняли, что объект обошелся казне в 2 млн 806 тыс. 309 рублей.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев предложил более активно привлекать архитектурное сообщество
откуда в Пензенской области архитектурное сообщество? У нас только панельки и строят, где хоть одно здание за последние 10 лет, которое можно назвать архитектурой?

Гость||

Переплавить Яблочкова в Сердобске на еще одного дырявого кентавра!

Гость||

Побольше креативных скульптур в малых городах и сёлах. Живут там люди, радости мало, а тут идёшь так по селу, лужи обходишь, ищешь дорогу получше чтоб в грязь не вляпаться - на те скульптура! И на душе хорошо сразу!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

При этом глава региона подчеркнул, что не всегда идеи ему нравятся. Так, к примеру, он не оценил «Радушного кентавра», установленного на Фонтанной площади в Пензе в конце лета, и признал, что место для объекта выбрали не совсем удачно.
Место самое удачное - центр города. Рядом главная пешеходная улица Пензы. Радушный кентавр людям нравится - факт. Причём самым разным людям: молодым родителям, пенсионерам, журналистам и главное детям.

Гость||

НАМ НУЖЕН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ С БОЛЬШИМИ АВТОБУСАМИ!!! КАКИЕ ЕЩЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ!!!!! ВЫ С УМА СОШЛИ????!!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

При этом глава региона подчеркнул, что не всегда идеи ему нравятся. Так, к примеру, он не оценил «Радушного кентавра»,
Понятно дело, скульптура не из бордюра - это не скульптура!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Так, к примеру, он не оценил «Радушного кентавра», установленного на Фонтанной площади в Пензе в конце лета, и признал, что место для объекта выбрали не совсем удачно.
КОГДА УБЕРУТ ЭТО УБОЖЕСТВО ИЗ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА?

Гость||

Гость писал(a):

НАМ НУЖЕН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ С БОЛЬШИМИ АВТОБУСАМИ!!! КАКИЕ ЕЩЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ!!!!! ВЫ С УМА СОШЛИ????!!!!
Ваше глупомордо-буртасское дело хавать, что дают. Дают бордюры - хавайте, дают скульптуры - тоже хавайте. Больше от вас ничего не требуется.

Гость||

Гость писал(a):

КОГДА УБЕРУТ ЭТО УБОЖЕСТВО ИЗ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА?
Когда за тобой приедут санитары?

Гость||

Гость писал(a):

Радушный кентавр людям нравится - факт.
Это символ Пензенских педерастов и лесбиянок и если Вы с ними,то это Ваш выбор.

Гость||

Лебеди из шин - вот предел архитектурных форм на селе

Гость||

Гость писал(a):

Когда за тобой приедут санитары?
Вор,педераст или жополиз?

Гость||

Гость писал(a):

Дают бордюры - хавайте, дают скульптуры - тоже хавайте. Больше от вас ничего не требуется.
А я однажды 31 декабря по улице одной ковылял с ёлочкой. Смотрю - очередь. Я с ёлкой иду поближе ибо интересно. Спрашиваю мол что тут такое. А там лотерея. Главный приз - пакет жратвы на новогодний стол. Для участия надо было сесть на стульчак и на камеру под запись принять в рот объект один. На том конце кто-то в реальном времени оценивал "конкурсантов". Мне с ёлкой было несподручно и я поковылял домой.

Гость||

Он все не угомониться ,безграничная жадность и природная глупость.

Имя: Гость
Комментарий:

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