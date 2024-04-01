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Культура

Краеведческий музей получил экслибрисы Георга Мясникова

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Краеведческий музей получил коллекцию экслибрисов политического деятеля, почетного гражданина Пензенской области Георга Мясникова. Учреждению их подарил его сын Михаил.

Краеведческий музей получил экслибрисы Георга Мясникова

Экслибрисы - это изображения внутри книги, содержащие имя владельца и рисунок. Их наклеивают либо наносят штампом на форзац.

Краеведческий музей получил экслибрисы Георга Мясникова

В музее уже хранились 3 экслибриса Георга Мясникова, коллекцию пополнили еще 7 единиц разных типов.

Краеведческий музей получил экслибрисы Георга Мясникова

«Михаил Георгиевич отметил, что над изображениями для книжных знаков трудились выдающиеся художники-графики нашей страны, среди них - А. И. Мищенко, А. А. Оя, А. И. Калашников и другие, в связи с чем, помимо мемориальной, они имеют и несомненную художественную ценность», - рассказали в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.

Краеведческий музей получил экслибрисы Георга Мясникова

Ранее малую родину Георга Мясникова, село Коповка в Вадинском районе, предложили назвать его именем.

Краеведческий музей получил экслибрисы Георга Мясникова

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Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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