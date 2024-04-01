Краеведческий музей получил экслибрисы Георга Мясникова

01.04.2024 | 11:28

Краеведческий музей получил коллекцию экслибрисов политического деятеля, почетного гражданина Пензенской области Георга Мясникова. Учреждению их подарил его сын Михаил.

Экслибрисы - это изображения внутри книги, содержащие имя владельца и рисунок. Их наклеивают либо наносят штампом на форзац.

В музее уже хранились 3 экслибриса Георга Мясникова, коллекцию пополнили еще 7 единиц разных типов.

«Михаил Георгиевич отметил, что над изображениями для книжных знаков трудились выдающиеся художники-графики нашей страны, среди них - А. И. Мищенко, А. А. Оя, А. И. Калашников и другие, в связи с чем, помимо мемориальной, они имеют и несомненную художественную ценность», - рассказали в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.

Ранее малую родину Георга Мясникова, село Коповка в Вадинском районе, предложили назвать его именем.