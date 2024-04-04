Сетевое издание|18+|Четверг|4 апр 2024|21:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

В Пензе восстановят разрушающиеся постаменты памятников

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Стала известна судьба разрушающихся постаментов монументов и скульптур, на состояние которых обратили внимание пензенцы. Об этом сообщил министр по охране памятников истории и культуры Пензенской области Александр Понякин.

Последняя из жалоб, присланных в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ», касалась памятника ювелиру на Московской. Облицовка пропала по двум сторонам пьедестала скульптуры, основание крошится, внутри бетона - глубокие дыры.

«Арт-объект «Последний штрих» (известный пензенцам как памятник ювелиру) находится в частной собственности. Соответственно, за ее состояние несет ответственность владелец», - объяснил министр.

1 апреля пензячка рассказала, что разрушился постамент памятника М. Ю. Лермонтову, стоящего в сквере рядом с Соборной площадью.

«Министерством проведено обследование объекта культурного наследия регионального значения, балансодержателю направлено предостережение», - отметил Александр Понякин.

Плитку должны вернуть на место.

В середине марта жительница Пензы пожаловалась на удручающий вид памятника «Проводы» на пересечении улиц Тамбовской и Куйбышева. Там так же разрушился пьедестал. Его пообещали привести в порядок до 9 мая.

Кроме того, инженеры сделают шурфы и зондажи конструкций памятника Ленину в центре города, чтобы исследовать и зафиксировать техническое состояние объекта культурного наследия регионального значения.

«Эти работы станут основой подготовки научно-проектной и сметной документации на проведение работ по сохранению памятника в 2024 году. Работы по сохранению объекта культурного наследия запланированы на 2025 год», - сообщил министр.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте