В Пензе восстановят разрушающиеся постаменты памятников

04.04.2024 | 20:28

Стала известна судьба разрушающихся постаментов монументов и скульптур, на состояние которых обратили внимание пензенцы. Об этом сообщил министр по охране памятников истории и культуры Пензенской области Александр Понякин.

Последняя из жалоб, присланных в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ», касалась памятника ювелиру на Московской. Облицовка пропала по двум сторонам пьедестала скульптуры, основание крошится, внутри бетона - глубокие дыры.

«Арт-объект «Последний штрих» (известный пензенцам как памятник ювелиру) находится в частной собственности. Соответственно, за ее состояние несет ответственность владелец», - объяснил министр.

1 апреля пензячка рассказала, что разрушился постамент памятника М. Ю. Лермонтову, стоящего в сквере рядом с Соборной площадью.

«Министерством проведено обследование объекта культурного наследия регионального значения, балансодержателю направлено предостережение», - отметил Александр Понякин.

Плитку должны вернуть на место.

В середине марта жительница Пензы пожаловалась на удручающий вид памятника «Проводы» на пересечении улиц Тамбовской и Куйбышева. Там так же разрушился пьедестал. Его пообещали привести в порядок до 9 мая.

Кроме того, инженеры сделают шурфы и зондажи конструкций памятника Ленину в центре города, чтобы исследовать и зафиксировать техническое состояние объекта культурного наследия регионального значения.

«Эти работы станут основой подготовки научно-проектной и сметной документации на проведение работ по сохранению памятника в 2024 году. Работы по сохранению объекта культурного наследия запланированы на 2025 год», - сообщил министр.