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Культура

В Пензе восстановят утраченные элементы панно на ул. Карпинского

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В Пензе восстановят мозаичное панно «В. И. Ленин» на улице Карпинского, 1а. Арт-объект начал разрушаться еще в 2021 году. Об отваливающихся элементах композиции не раз сообщали горожане.

Как заявил в понедельник, 1 апреля, глава Пензы Александр Басенко, подрядчик, который займется ремонтом, уже определен. Для реконструкции он использует смальту.

В минувшие выходные специалисты побывали на месте и сделали необходимые замеры. Подсчитано, что площадь утраченных элементов панно - около 6 кв. м. Воссозданием займется художник Игорь Митяев в мастерской «Добро».

В Пензе восстановят утраченные элементы панно на ул. Карпинского

«Готовые участки композиции смонтируют на торце жилого дома на высоте почти 15 метров», - отметил Басенко.

Мозаичное панно «В. И. Ленин» на улице Карпинского стало первым в Пензе. Его завершили в августе 1972 года. Художественный этюд «о славном пути, пройденном Советским государством», выполнили преподаватели пензенского художественного училища Э. Иодынис и Л. Скоробогатова при помощи молодых мастеров В. Максимова, Ю. Гончарова и А. Афанасьева.

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Источник — фото со страницы Александра Басенко во «ВКонтакте»
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