Памятник Ленину в центре Пензы исследуют по шурфам и зондажам

03.04.2024 | 13:28

В Пензе инженеры сделают шурфы и зондажи конструкций памятника Ленину в центре города, чтобы исследовать и зафиксировать техническое состояние объекта культурного наследия регионального значения.

Разрешение на проведение работ специализированной организации выдало областное министерство по охране памятников истории и культуры.

Шурфом в реставрации называют обычную рукотворную яму, выкопанную вплотную и предназначенную для осмотра фундамента и (или) грунтового основания.

Зондаж - это частичное раскрытие поверхности от поздних наслоений для определения состояния оригинального слоя (речь может идти о краске или штукатурке).

«Эти работы станут основой подготовки научно-проектной и сметной документации на проведение работ по сохранению объекта «Памятник В. И. Ленину», - пояснили в министерстве.

В октябре 2023 года на портале госзакупок появились сведения о необходимости разработки проектной документации для ремонта и реставрации памятника.

Он установлен в 1959 году. Авторы скульптуры - Евгений Вучетич и Николай Бровкин. Техническое состояние строительных конструкций объекта по итогам инженерно-технического обследования, проведенного в 2022-м, оценивается как ограниченно работоспособное.