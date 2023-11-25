В Пензе скончался известный архитектор Лев Ходос

25.11.2023 | 19:58

В субботу, 25 ноября, в Пензе скончался архитектор Лев Ходос, выпущенный в августе из колонии по состоянию здоровья.

Лев Ходос был известен многими работами. Так, его архитектурная мастерская создала проекты обновления торговых центров «Империя» и «ЦУМ», Пионерского сквера. Ходос участвовал в разработке концепции благоустройства города, в частности, Фонтанной площади, руководил реконструкцией Дома офицеров.

В конце августа 2020 года стало известно о том, что Лев Ходос задержан сотрудниками регионального управления ФСБ. Сначала его взяли под стражу, затем изменили меру пресечения на домашний арест.

В марте 2023 года суд признал Льва Ходоса виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Архитектора приговорили к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима и оштрафовали на 67 млн рублей. Позже размер взыскания увеличили до 82 млн.

В конце августа по ходатайству адвоката суд освободил Льва Ходоса от дальнейшего отбывания наказания из-за тяжелой болезни, и архитектор вышел из колонии.

Как сообщают региональные СМИ, Лев Ходос скончался в больнице от онкологического заболевания. Прощание с ним состоится в Спасском кафедральном соборе во вторник, 28 ноября, в 11:00.