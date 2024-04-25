Мельницу в «Тарханах» закрыли на реставрацию

Посетители музея-заповедника «Тарханы» в ближайшее время не смогут осмотреть мельницу, которая располагается на большой поляне при въезде.
Она будет закрыта в связи с реставрационными работами с 30 апреля по 31 мая, уточнили в администрации музея.
Мельницу поставили рядом с усадьбой в 2007 году. Ее привезли из села Дубенки в Мордовии, жителям которого она служила 110 лет.
Мельница представляет собой двухъярусную срубовую постройку. «Основной объем - «восьмерик» диаметром у основания 6,7 м, сужающийся кверху, срубленный «в лапу» из бревен хвойных пород. С двух сторон к основному объему примыкают два одноэтажных пристроя амбарного типа. Мельница находится в рабочем состоянии и служит объектом показа в соответствии с принципами «живого музея», - сообщается на сайте «Тархан».
Рядом построен стилизованный дом мельника. В нем воссоздали интерьер крестьянской избы.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀