Мельницу в «Тарханах» закрыли на реставрацию

25.04.2024 | 20:54

Посетители музея-заповедника «Тарханы» в ближайшее время не смогут осмотреть мельницу, которая располагается на большой поляне при въезде.

Она будет закрыта в связи с реставрационными работами с 30 апреля по 31 мая, уточнили в администрации музея.

Мельницу поставили рядом с усадьбой в 2007 году. Ее привезли из села Дубенки в Мордовии, жителям которого она служила 110 лет.

Мельница представляет собой двухъярусную срубовую постройку. «Основной объем - «восьмерик» диаметром у основания 6,7 м, сужающийся кверху, срубленный «в лапу» из бревен хвойных пород. С двух сторон к основному объему примыкают два одноэтажных пристроя амбарного типа. Мельница находится в рабочем состоянии и служит объектом показа в соответствии с принципами «живого музея», - сообщается на сайте «Тархан».

Рядом построен стилизованный дом мельника. В нем воссоздали интерьер крестьянской избы.