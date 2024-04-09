Основание монумента «Росток» начали приводить в порядок

09.04.2024 | 18:36

Основание монумента «Росток» в центре Пензы, состояние которого ранее встревожило горожан, начали приводить в порядок.

3 апреля в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступило сообщение местного жителя. Он рассказал, что бетон пьедестала раскрошился, исчезли многие части плитки, а под оставшимися - пустоты.

«Почему так происходит? Это ведь одна из главных достопримечательностей в областном центре! Тут все рассыпается на глазах», - возмутился пензенец.

Теперь у монумента трудятся рабочие, возвращая ему презентабельный вид. Пустоты заполняют цементом, сверху укладывают плитку.

Ранее министр по охране памятников истории и культуры Пензенской области Александр Понякин рассказал о судьбе других разрушающихся монументов и скульптур.