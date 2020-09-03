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Общество

Пензенец создал петицию за снос арт-объекта на Фонтанной площади

Печать

В Сети появилась петиция «За снос убожества на Фонтанной площади». Документ размещен на сайте change.org. Автором является известный пензенский художник Алексей Февралев.

«Первое впечатление: гармонии в скульптуре нет, композиции нет, пластики нет. Нет ничего, вообще ничего, за что можно назвать это творение скульптурой. На боку лошадеобразного объекта выгравирована надпись «Аллегория архитектуры». Видимо, так и стоит понимать общий контекст. То есть вот это вот все – это наша бедная архитектура», - написал он.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Алексей Февралев предложил горожанам подписать петицию и распространить информацию. Также художник назвал имя автора скульптуры - Юрий Ткаченко.

Снимки обновленной Фонтанной площади, а также необычного арт-объекта появились на портале PenzaInform.ru во вторник, 1 сентября. Новость вызвала у горожан шквал эмоций, большинство которых были негативными.

Пензенцы сравнили скульптуру с мангалом, назвали ее «хламом», «издевательством», «дырявым кентозавром».

«Обидно и стыдно, конечно, за родной город. Но чтобы не допустить появления этого, с позволения сказать, арт-объекта, просто очень необходимо разместить фото этого уникального творения во всех социальных сетях и везде, где только можно».

«Как будто конь со всего разгона врезался и разорвал человека пополам, а самому коню оторвало от удара голову. Человек в предсмертной агонии раскинул в стороны руки за мгновение от смерти, а туловище коня осталось на месте рефлекторно, но через несколько секунд оно повалится на бок и замрет навсегда. Страшная картина, ни капли не связанная с кентаврами и не ассоциирующаяся с ними».

«О детях вообще не думают. Они и так всякую дрянь сейчас в компьютерах и гаджетах смотрят, так еще на городской улице в реальной жизни им навязывают образы какой-то дряни», - высказались об арт-объекте горожане.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото 2 vk.com/fevralev
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Гость||

Зоофилия с расчлененкой! Убрать - всеми руками за!

Гость||

убрать

Гость||

А куда делся портрет из пивных крышечек?

Гость||

Убрать к чертям собачьим. Поставивших наказать.

Гость||

Убрать немедленно эту порнографию!!!

Гость||

Убрать, ещё и оштрафовать

Гость||

Прикольно,конь сосёт у мужика и при этом срёт.Какой полёт фантазии,размах мысли.

Гость||

Ребенку не объяснишь. У психбольницы бы поставили что ли

Гость||

Поставьте символ Пензы и успокойтесь все.

Гость||

С кем согласовывался проект этого? Назовите фамилии.

Гость||

Убрать однозначно. На чистые пруды это извращение,там подобного полно,а лучше поставить за забор на Лазо.

Гость||

А вот если вместо памятника Ленина поставить на площади, то как лучше - передом к окнами или задом? Или там 2 зада? Как ни поставь, всё одно получается. Тогда точно туда нужно перенести.

Гость||

А кто автор этого шедевра?

И какое название? Попорук?

Гость||

Эта"скульптура"- отображение нашей пензенской действительности...

Гость||

Рукопоп создал попорук.

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
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