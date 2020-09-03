Пензенец создал петицию за снос арт-объекта на Фонтанной площади

03.09.2020 | 10:16

В Сети появилась петиция «За снос убожества на Фонтанной площади». Документ размещен на сайте change.org. Автором является известный пензенский художник Алексей Февралев.

«Первое впечатление: гармонии в скульптуре нет, композиции нет, пластики нет. Нет ничего, вообще ничего, за что можно назвать это творение скульптурой. На боку лошадеобразного объекта выгравирована надпись «Аллегория архитектуры». Видимо, так и стоит понимать общий контекст. То есть вот это вот все – это наша бедная архитектура», - написал он.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Алексей Февралев предложил горожанам подписать петицию и распространить информацию. Также художник назвал имя автора скульптуры - Юрий Ткаченко.

Снимки обновленной Фонтанной площади, а также необычного арт-объекта появились на портале PenzaInform.ru во вторник, 1 сентября. Новость вызвала у горожан шквал эмоций, большинство которых были негативными.

Пензенцы сравнили скульптуру с мангалом, назвали ее «хламом», «издевательством», «дырявым кентозавром».

«Обидно и стыдно, конечно, за родной город. Но чтобы не допустить появления этого, с позволения сказать, арт-объекта, просто очень необходимо разместить фото этого уникального творения во всех социальных сетях и везде, где только можно».

«Как будто конь со всего разгона врезался и разорвал человека пополам, а самому коню оторвало от удара голову. Человек в предсмертной агонии раскинул в стороны руки за мгновение от смерти, а туловище коня осталось на месте рефлекторно, но через несколько секунд оно повалится на бок и замрет навсегда. Страшная картина, ни капли не связанная с кентаврами и не ассоциирующаяся с ними».

«О детях вообще не думают. Они и так всякую дрянь сейчас в компьютерах и гаджетах смотрят, так еще на городской улице в реальной жизни им навязывают образы какой-то дряни», - высказались об арт-объекте горожане.