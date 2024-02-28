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Происшествия

Сына пензенского архитектора Льва Ходоса нашли мертвым

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Тело 36-летнего сына известного пензенского архитектора Льва Ходоса нашли в квартире на Открытом шоссе в Москве. Об этом сообщает ИА Regnum.

26 февраля в полицию обратилась 33-летняя жена мужчины. Она рассказала, что ушла на работу около 7:00, муж остался дома. Вечером, вернувшись домой, она увидела только его верхнюю одежду, висящую в прихожей. Женщина осмотрела всю квартиру и отыскала уже мертвого супруга в одном из шкафов.

Уточняется, что в последнее время сын архитектора тяжело переживал смерть отца, случившуюся три месяца назад.

Лев Ходос известен многими работами. Он создал архитектурную мастерскую, участвовал в разработке концепции благоустройства Пензы, в частности Фонтанной площади, руководил реконструкцией «Дома офицеров» и других зданий, знакомых всем горожанам.

В августе 2020 года его задержали сотрудники ФСБ. В марте 2023 года суд признал Ходоса виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере и приговорил к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 67 млн рублей, позже сумму увеличили до 82 млн.

В конце августа по ходатайству адвоката суд освободил архитектора от дальнейшего отбывания наказания из-за тяжелой болезни и он вышел на свободу, а 25 ноября скончался в больнице от онкологического заболевания.

В открытых источниках погибший в Москве мужчина указан как генеральный директор «Архитектурной мастерской Л. М. Ходоса».

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