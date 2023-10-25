Сетевое издание|18+|Пятница|27 окт 2023|21:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
+3oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Архитектора Льва Ходоса отпустили из колонии строгого режима

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Архитектор Лев Ходос больше не отбывает наказание в колонии строгого режима. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он указал, что его отпустили.

Причиной тому является состояние здоровья пензенца. «Пока лежу под капельницей, буду старые фотки выкладывать», - написал он 11 октября.

Приговор Льву Ходосу был вынесен в марте. Архитектора признали виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Он передавал от подрядчика, занимавшегося строительством здания суда, деньги второму фигуранту дела - бывшему заместителю начальника управления Судебного департамента в Пензенской области. Речь шла о 6,7 млн рублей.

Ходоса задержали 28 августа 2020 года при передаче очередной взятки в 1,5 млн.

Суд приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 67 млн рублей. Позже размер взыскания увеличили до 82 млн.

Как рассказал корреспонденту сетевого издания «ПензаИнформ» ответственный за осуществление взаимодействия со СМИ Ленинского районного суда г. Саранска Виктор Горбунов, от адвоката Ходоса поступило ходатайство об освобождения его клиента от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью.

Заключение медработников УФСИН прилагалось, сам архитектор в это время находился в больнице.

«29 августа было вынесено постановление, которым Ходос освобожден от отбывания наказания в части лишения свободы. Штраф в 82 млн остается. 14 сентября в адрес УФСИН было направлено распоряжение об исполнении постановления», - добавил Виктор Горбунов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте