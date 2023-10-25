Архитектора Льва Ходоса отпустили из колонии строгого режима

25.10.2023 | 16:56

Архитектор Лев Ходос больше не отбывает наказание в колонии строгого режима. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он указал, что его отпустили.

Причиной тому является состояние здоровья пензенца. «Пока лежу под капельницей, буду старые фотки выкладывать», - написал он 11 октября.

Приговор Льву Ходосу был вынесен в марте. Архитектора признали виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Он передавал от подрядчика, занимавшегося строительством здания суда, деньги второму фигуранту дела - бывшему заместителю начальника управления Судебного департамента в Пензенской области. Речь шла о 6,7 млн рублей.

Ходоса задержали 28 августа 2020 года при передаче очередной взятки в 1,5 млн.

Суд приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 67 млн рублей. Позже размер взыскания увеличили до 82 млн.

Как рассказал корреспонденту сетевого издания «ПензаИнформ» ответственный за осуществление взаимодействия со СМИ Ленинского районного суда г. Саранска Виктор Горбунов, от адвоката Ходоса поступило ходатайство об освобождения его клиента от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью.

Заключение медработников УФСИН прилагалось, сам архитектор в это время находился в больнице.

«29 августа было вынесено постановление, которым Ходос освобожден от отбывания наказания в части лишения свободы. Штраф в 82 млн остается. 14 сентября в адрес УФСИН было направлено распоряжение об исполнении постановления», - добавил Виктор Горбунов.