Стало известно, к какому сроку должен исчезнуть забор Белозерцева

20.11.2023 | 16:42

В администрации Пензы рассказали, какие меры принимаются в связи с самозахватом муниципальной земли на Лазо, 4а.

«Экс-губернатору было направлено предостережение от администрации г. Пензы с предложением снести часть забора (64 «квадрата»). Это муниципальная земля, захвачена часть дороги, проезд затруднен. Экс-губернатор Белозерцев сносить забор не будет. Когда администрация снесет часть забора и когда будут взысканы с Белозерцева деньги за снос забора, который он отказался снести добровольно по предостережению?» - такое обращение поступило в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» от читателя.

Вопросы были направлены в мэрию, откуда в понедельник, 20 ноября, поступил ответ.

Там подтвердили, что проводилось выездное обследование земельного участка, расположенного на Лазо, 4а. Замеры показали, что ограждение выходит за границы участка, учтенного в Едином государственном реестре недвижимости.

Уточняется, что самовольно занятая площадь составляет 63,8 кв. м. Собственнику участка действительно направлялось предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, в соответствии с которым забор необходимо перенести в срок до 9 января 2024 года.

«По истечении указанного срока администрацией города Пензы будут приняты меры в рамках своих полномочий», - говорится в документе, подписанном первым заместителем главы органа местного самоуправления Олегом Денисовым.