Сетевое издание|18+|Понедельник|20 ноя 2023|17:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Стало известно, к какому сроку должен исчезнуть забор Белозерцева

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В администрации Пензы рассказали, какие меры принимаются в связи с самозахватом муниципальной земли на Лазо, 4а.

«Экс-губернатору было направлено предостережение от администрации г. Пензы с предложением снести часть забора (64 «квадрата»). Это муниципальная земля, захвачена часть дороги, проезд затруднен. Экс-губернатор Белозерцев сносить забор не будет. Когда администрация снесет часть забора и когда будут взысканы с Белозерцева деньги за снос забора, который он отказался снести добровольно по предостережению?» - такое обращение поступило в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» от читателя.

Вопросы были направлены в мэрию, откуда в понедельник, 20 ноября, поступил ответ.

Там подтвердили, что проводилось выездное обследование земельного участка, расположенного на Лазо, 4а. Замеры показали, что ограждение выходит за границы участка, учтенного в Едином государственном реестре недвижимости.

Уточняется, что самовольно занятая площадь составляет 63,8 кв. м. Собственнику участка действительно направлялось предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, в соответствии с которым забор необходимо перенести в срок до 9 января 2024 года.

«По истечении указанного срока администрацией города Пензы будут приняты меры в рамках своих полномочий», - говорится в документе, подписанном первым заместителем главы органа местного самоуправления Олегом Денисовым.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте