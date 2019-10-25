25.10.2019 | 08:14

В четверг, 24 октября, в Пензе открылся III Международный театральный фестиваль «МаскерадЪ». Свои спектакли в рамках творческого форума покажут актеры из Ульяновска, Саратова, Перми и Москвы.

«Стало доброй традицией проводить театральный фестиваль «МаскерадЪ» в память о нашем поэте-земляке Михаиле Юрьевиче Лермонтове ежегодно. Пензу всегда считали театральным, культурным краем. Фестиваль стал ярким событием культурной жизни Пензенской области и страны», - подчеркнул во время церемонии губернатор Иван Белозерцев.

«МаскерадЪ» проводится в Пензе с 2014 года. В 2017-м фестиваль получил статус международного.

В этом году в программу вошли не только спектакли, но и тематические кинопоказы и лекции. Они будут посвящены Всеволоду Мейерхольду.

Кроме того, будет работать творческая лаборатория «За Мейерхольдом» с участием студентов режиссерского факультета Российского института театрального искусства.

«Студенты ГИТИСа подготовят с пензенскими актерами эскизы по пьесам, к которым в разное время обращался Мейерхольд. Ведущим творческой лаборатории станет известный театральный критик, ректор ГИТИС Григорий Заславский», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Завершится фестиваль 31 октября.