Порядок на фестивале «Абашевские узоры» охраняют ОМОН и полиция

01.08.2025 | 14:23

Сотрудники ОМОН «Страж» (Росгвардия) и МВД обеспечивают порядок на фестивале этнического творчества «Абашевские узоры» (0+), который в пятницу, 1 августа, открылся на Юбилейной площади.

Перед началом мероприятия сцены, торговые площадки и прилегающую территорию тщательно обследовали.

Рядом работают пешие патрули.

«Убедительная просьба: соблюдайте правопорядок и проявляйте уважение к окружающим. Нарушение общественных норм может повлечь ответственность в соответствии с действующим законодательством», - обратились в управлении Росгвардии к гостям фестиваля.

«Абашевские узоры» продлятся 3 дня: 1 и 2 августа площадкой будет областной центр, 3-го праздник переместится в Спасский район.

Запланированы мастер-классы, лекции, активные игры, выставки и др. График выступлений артистов можно посмотреть здесь.

Из-за фестиваля «Абашевские узоры» (0+) 1 августа с 9:00 до 22:00 и 2-го числа в такое же время перекроют участки улиц Бакунина (от ул. Толстого до ул. Суворова и от ул. Некрасова до ул. Пугачева), Пугачева (от ул. Новый Кавказ до ул. Бакунина) и Новый Кавказ (от ул. Толстого до ул. Пугачева).