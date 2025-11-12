Культура

В Лопатинском районе обнаружили памятник археологии

В Лопатинском районе выявили новый объект археологического наследия - поселение «Хутор Петинский». Об этом сообщили в Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области.

После полного обследования территории археологи датировали поселение XVII - началом XX века. Специалисты установили границы объекта и составили топографический план.

Затем министерством был издан приказ о включении поселения «Хутор Петинский» в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных в Пензенской области.

На территории запрещено возводить капитальные сооружения и проводить земляные работы, кроме как в целях сохранения исторической и природной среды.

В июне 2025 года статус объекта культурного наследия присвоили двум курганам в Шемышейском районе, в октябре - одиночному кургану в Малосердобинском.

Источник — фото министерства по охране памятников истории и культуры
