В Пензенском районе пройдет XIV фестиваль «Золотаревское городище»

В субботу, 23 августа, в Пензенском районе состоится XIV всероссийский историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций» (0+).
Торжественное мероприятие посвящено археологическому памятнику VIII-XIII веков.
Гости смогут посетить интерактивные площадки, реконструкции, мастер-классы и научные дискуссии, сообщил зампред правительства Пензенской области Олег Ягов в своих аккаунтах в соцсетях.
Открытие запланировано на 11:00, место проведения - поселок Золотаревка.
Ранее в Пензенской области прошел трехдневный фестиваль «Абашевские узоры». Его посетило более 10 000 человек.
