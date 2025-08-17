В Пензенском районе пройдет XIV фестиваль «Золотаревское городище»

17.08.2025 | 13:39

В субботу, 23 августа, в Пензенском районе состоится XIV всероссийский историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций» (0+).

Торжественное мероприятие посвящено археологическому памятнику VIII-XIII веков.

Гости смогут посетить интерактивные площадки, реконструкции, мастер-классы и научные дискуссии, сообщил зампред правительства Пензенской области Олег Ягов в своих аккаунтах в соцсетях.

Открытие запланировано на 11:00, место проведения - поселок Золотаревка.

Ранее в Пензенской области прошел трехдневный фестиваль «Абашевские узоры». Его посетило более 10 000 человек.