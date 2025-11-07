«Кукольный дом» в Пензе почти год работает без худрука

07.11.2025 | 11:58

Почти год назад Пензенский областной театр «Кукольный дом» остался без художественного руководителя. Должность остается вакантной, сообщил в пятницу, 7 ноября, министр культуры и туризма Сергей Бычков во время прямого эфира во «ВКонтакте».

По его словам, на сегодняшний день театр работает с режиссером (Антон Некрасов) и директором (Инна Арнадская).

«Должность пока вакантна. Я думаю, что этот вопрос в рабочем порядке у нас, возможно, решится, если будут те или иные кандидатуры. Пока проблем с работой театра мы не видим. Несмотря на то что у нас коллектив работает без худрука, изменения у нас здесь очень глобальные - в работе кукольного театра», - заявил Сергей Бычков.

В начале декабря 2024 года Владимир Бирюков, больше 20 лет занимавший должность художественного руководителя «Кукольного дома», написал заявление об увольнении по собственному желанию и оно было принято. Позже в минкультуры уточняли, что причины ухода Бирюков не указал.

Владимир Бирюков - заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии «Золотая маска». С 1989 года он был главным режиссером театра, с 2002-го - его худруком. За полтора года до увольнения он говорил об удручающем состоянии кукольного театра в Пензе.