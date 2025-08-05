За 3 дня на фестиваль «Абашевские узоры» пришло более 10 000 человек

05.08.2025 | 15:07

Международный фестиваль этнического творчества «Абашевские узоры», проводившийся в Пензенской области на протяжении 3 дней, посетило более 10 000 человек. Итоги подвели в областном министерстве культуры и туризма.

1 и 2 августа гостей ждали на Юбилейной площади в Пензе. Для посетителей организовали круговые хороводы и кадрили, традиционные игры, концерты этно- и фолк-исполнителей из Индии, Алжира, Кубы, Башкортостана, Армении, Хакасии, Молдовы, Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Мордовии, Казани, Самары, Вологды, Калачинска. Радовали публику и местные коллективы.

Третий день фестиваля проходил в Спасском районе - на родине абашевской игрушки. Здесь участники могли поиграть в «городки», лапту, «чижа», «двенадцать палочек», «ручеек» и «плетень», угоститься блюдами различных кухонь.

«Когда формировалась концепция фестиваля, мы хотели отразить культуру народов, населяющих Пензенский край. Но границы расширились настолько, что здесь представлены и другие культуры, их мелодии и ритмы», - отметил министр культуры и туризма Сергей Бычков.

Прямую трансляцию с «Абашевских узоров» смотрели в 50 регионах России и разных странах мира, уточнили в министерстве.