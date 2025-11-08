В «Тарханах» отреставрировали барский дом

В музее-заповеднике «Тарханы» провели приемку работ по реставрации барского дома, сообщили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.
Здание входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба «Тарханы». Здесь провел детские годы Михаил Юрьевич Лермонтов.
В барском доме с 4 августа по 25 сентября реставрировали дощатые полы, водоприемные желоба балконов, деревянные ограждения балконов и веранд.
Подрядчик привлек к работам реставраторов металлических конструкций, памятников деревянного зодчества, декоративно-художественных покрасок и специалиста по реставрации и консервации на объектах культурного наследия.
Работы обошлись в 2 млн 915 тыс. рублей. Нарушений федерального законодательства при их проведении специалисты не обнаружили.
В прошлом году к 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова, которое отмечалось 15 октября, музей-заповедник «Тарханы» организовал реставрацию одного из раритетных экспонатов - картины «Кавказский вид возле селения Сиони» кисти поэта.
