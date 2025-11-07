Большой зал в «Кукольном доме» собираются открыть в начале 2026-го

07.11.2025 | 12:05

В Пензе модернизированный большой зрительный зал на 120 мест в областном театре «Кукольный дом» откроется в ближайшее время, рассказал министр культуры и туризма региона Сергей Бычков.

Он станет дополнительной площадкой, где труппа будет показывать спектакли.

«Мы не будем отказываться от той существующей сцены, которая есть, то есть это будет еще одна площадка, которая будет плюсом работать», - сообщил Сергей Бычков во время прямого эфира во «ВКонтакте» в пятницу, 7 ноября.

Представления «Кукольного дома» проходят в «маленькой подготовленной аудитории». Она не может вместить много зрителей, поэтому купить билеты в театр для некоторых пензенцев затруднительно.

Проблему решит модернизация большого зрительного зала, который ранее не использовался по ряду причин.

Там появился полный набор звукового и светового оборудования, комплекс тканевых деталей для оформления контуров сценического пространства, антрактно-раздвижной занавес. Аппаратура позволит создать интересные аудиовизуальные эффекты.

«На сегодняшний день мы уже закупили и установили световое оборудование, установили и повесили новый занавес, расставляем и монтируем всю механику сцены, монтируем звуковое оборудование. Я думаю, что декабрь-январь мы потратим на то, чтобы все это объединить и подключить в пультовой», - рассказал министр.

Труппа «Кукольного дома» уже готовит спектакли, которые станет показывать на обновленной сцене.

Сергей Бычков отметил, что здание театра хотят постепенно модернизировать, делать в нем косметический ремонт.