«Пушкинскую карту» нужно переоформить до конца года

07.11.2025 | 08:11

С 1 января у программы «Пушкинская карта» сменится оператор. Чтобы она продолжила работать, необходимо до 28 декабря подать заявление на перевыпуск.

Сделать это можно в приложении «Госуслуги Культура», сообщили в Министерстве культуры Российской Федерации.

Карта, которая была выпущена «Почта Банком», действительна только до 31 декабря 2025 года.

«Дети с удовольствием посещают культурные мероприятия по этой программе. Интерес высок. Количество проданных билетов ежедневно растет», - заявила министр культуры Ольга Любимова.

Она привела цифры: с начала старта программы по стране было реализовано более 98 млн билетов на сумму более 48,3 млрд рублей.