В Мокшане в седьмой раз проведут фестиваль «Вастома»

13 сентября в Мокшане пройдет VII Межрегиональный фестиваль мордовской культуры «Вастома».

С 10:00 на площади имени Ленина начнут работать интерактивные площадки «Сказки и были мордовского народа», «Писатель Александр Малышкин в Мордовии», «Родник предсказаний».

На 11:00 намечено торжественное открытие фестиваля.

Гости смогут осмотреть экспонаты выставок «Поэзия мордовского костюма», «Ремесленная слобода», «Мордва Пензенской области», оценить книжную и сувенирную продукцию, изделия народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Также на празднике будет работать гастрозона «Мокшан гостеприимный», желающие попробуют блюда национальной кухни.

«Гостей фестиваля ждет концертная программа с участием мордовских творческих коллективов Пензенской области, а также фольклорных коллективов из Саратовской, Ульяновской областей и Республики Мордовия», - рассказали в областном минкульте.

Источник — фото минкульта
