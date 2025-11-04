В Средней Елюзани День народного единства отметили концертом

04.11.2025 | 11:45

В Доме культуры в селе Средняя Елюзань Городищенского района отметили День народного единства.

На мероприятии прозвучали поздравления от представителей власти. Активным жителям, внесшим значимый вклад в развитие села, вручили благодарственные письма и грамоты.

Собравшиеся увидели яркую концертную программу от местных солистов и творческих коллективов.

«Величие России заключается в ее единстве, отмеченном многообразием народов и культур. На протяжении веков россияне, независимо от национальности и традиций, объединялись в трудные и радостные моменты, создавая единое целое. Это единство проявляется в общем стремлении к миру, взаимопомощи и согласию, которые становятся основой нашего общего будущего.

Вместе мы защищаем свои ценности, приумножаем богатство и славу нашей страны, сохраняя память о предках и передавая ее будущим поколениям. В единстве - наша сила и уверенность в том, что вместе мы способны преодолеть любые преграды и достичь великих высот», - говорится на сайте администрации Городищенского района.