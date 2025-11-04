В Средней Елюзани День народного единства отметили концертом

В Доме культуры в селе Средняя Елюзань Городищенского района отметили День народного единства.
На мероприятии прозвучали поздравления от представителей власти. Активным жителям, внесшим значимый вклад в развитие села, вручили благодарственные письма и грамоты.
Собравшиеся увидели яркую концертную программу от местных солистов и творческих коллективов.
«Величие России заключается в ее единстве, отмеченном многообразием народов и культур. На протяжении веков россияне, независимо от национальности и традиций, объединялись в трудные и радостные моменты, создавая единое целое. Это единство проявляется в общем стремлении к миру, взаимопомощи и согласию, которые становятся основой нашего общего будущего.
Вместе мы защищаем свои ценности, приумножаем богатство и славу нашей страны, сохраняя память о предках и передавая ее будущим поколениям. В единстве - наша сила и уверенность в том, что вместе мы способны преодолеть любые преграды и достичь великих высот», - говорится на сайте администрации Городищенского района.
Новости по теме
- С 2026 года в России будут отмечать два новых праздника
- За празднование Хэллоуина могут оштрафовать
- Стало известно, какая судьба ждет старую елку с площади Ленина
- Стало известно, как медики будут работать в праздники
- Обнародован график работы детских поликлиник в праздники
- Из-за Дня народного единства изменится расписание поездов
- 2 ноября в Пензе пройдет фестиваль русской кухни
- Новая елка на площади Ленина: во сколько обойдется и чем украсят
- Денис Соболев поздравил работников дорожного хозяйства
- Родным геройски погибшего Ильдара Медведева передали орден Мужества
Последние новости
- В Малосердобинском районе выявили памятник археологии
- В Пензе началась реставрация старинного дома на ул. Куйбышева
- Увольнение руководителей ансамбля «Каблучок» прокомментировали
- Ситуацию с домом-памятником на Володарского назвали сложной
- В усадьбе князя Куракина отремонтируют полукруглые флигели
- На улице Кирова восстановят здание бывшего военного госпиталя
- Министр по охране памятников высказался о «Добром Ангеле Мира»
- Среди осужденных провели конкурс православной живописи
- В Никольске установили корабль «Хрустальный» из бронзы
- В Пензе продолжает разрушаться «Добрый Ангел Мира»
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!