2 ноября в районе Юбилейной площади изменят схему движения

В Пензе из-за проведения Всероссийского фестиваля русской кухни (0+) изменят схему организации движения в районе Юбилейной площади.

«В воскресенье, 2 ноября, с 8:00 до 15:00 закроют проезд на улице Пугачева на отрезке от Бакунина до Нового Кавказа, на улице Бакунина - от Некрасова до Пугачева, на улице Новый Кавказ - от Толстого до Пугачева», - сообщили в городской администрации.

С 22:00 1 ноября до 15:00 2 ноября на тех же участках будет запрещена стоянка транспорта.

Фестиваль приурочат ко Дню народного единства. Запланированы осенняя ярмарка, где собравшимся предложат попробовать национальные русские блюда, а также презентация муниципальных образований региона и большой концерт с участием местных коллективов.

Мероприятие продлится с 10:00 до 14:00. Вход свободный.

