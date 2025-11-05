В Пензе с концертом выступит певец, музыкант и блогер Akmal’

05.11.2025 | 14:51

В воскресенье, 9 ноября, на сцене киноконцертного зала «Пенза» выступит певец, музыкант и блогер Akmal’ - автор таких хитов, как «Из-за тебя», «По полюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Мир нам завидовал», «Воспоминание». В дуэте с Юлианной Карауловой он также исполнил композицию «Девочка, не прощай», ставшую популярной среди слушателей.

Карьера Акмаля началась в 2018 году с участия в шоу «Голос. Дети». После этого он взял псевдоним Akmal’ и стал развиваться как исполнитель собственных песен.

С тех пор артист принял участие в нескольких известных телевизионных проектах: «Маска-5»;, «Голос. Уже не дети», «Битва Поколений», «Конфетка» и других.

Его выступление в рамках шоу «Голос. Уже не дети» с песней «Раневская», к примеру, вызвало общественный резонанс и получило колоссальные охваты в социальных сетях.

На счету артиста также многомиллионные стримы.

Кроме того, в его личной копилке уже имеются важные для индустрии шоу-бизнеса награды:

- премия «Нового радио» в номинации «Прорыв года»;

- премия «Жара-2024» в номинации «Связь поколений» (с композицией «Девочка, не прощай»);

- премия «Муз-ТВ 2025» в номинации «Лучшее лирическое видео» (с клипом на песню «Раневская»).

Концерт в Пензе начнется в 19:00. Билеты доступны здесь или тут.

Реклама. Заказчик - ИП Тихомиров Кирилл Алексеевич, ИНН 603700209948.