В Пензе с концертом выступит певец, музыкант и блогер Akmal’

В воскресенье, 9 ноября, на сцене киноконцертного зала «Пенза» выступит певец, музыкант и блогер Akmal’ - автор таких хитов, как «Из-за тебя», «По полюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Мир нам завидовал», «Воспоминание». В дуэте с Юлианной Карауловой он также исполнил композицию «Девочка, не прощай», ставшую популярной среди слушателей.
Карьера Акмаля началась в 2018 году с участия в шоу «Голос. Дети». После этого он взял псевдоним Akmal’ и стал развиваться как исполнитель собственных песен.
С тех пор артист принял участие в нескольких известных телевизионных проектах: «Маска-5»;, «Голос. Уже не дети», «Битва Поколений», «Конфетка» и других.
Его выступление в рамках шоу «Голос. Уже не дети» с песней «Раневская», к примеру, вызвало общественный резонанс и получило колоссальные охваты в социальных сетях.
На счету артиста также многомиллионные стримы.
Кроме того, в его личной копилке уже имеются важные для индустрии шоу-бизнеса награды:
- премия «Нового радио» в номинации «Прорыв года»;
- премия «Жара-2024» в номинации «Связь поколений» (с композицией «Девочка, не прощай»);
- премия «Муз-ТВ 2025» в номинации «Лучшее лирическое видео» (с клипом на песню «Раневская»).
Концерт в Пензе начнется в 19:00. Билеты доступны здесь или тут.
Реклама. Заказчик - ИП Тихомиров Кирилл Алексеевич, ИНН 603700209948.
Новости по теме
- В Средней Елюзани День народного единства отметили концертом
- 2 ноября в Пензе пройдет фестиваль русской кухни
- С Сергея Пенкина потребовали 350 000 рублей за инцидент в отеле
- В Пензе пройдет живой концерт при сиянии тысячи свечей
- В управлении культуры рассказали, будет ли концерт звезды в День знаний
- За 3 дня на фестиваль «Абашевские узоры» пришло более 10 000 человек
- 1 августа в Пензе пройдет фестиваль духовых оркестров
- На Соборной площади в Пензе откроют памятник Александру I
- «Сабантуй-2025» в Засечном: программа мероприятий
- 8 июля в Доме офицеров отметят День семьи, любви и верности
Последние новости
- В Средней Елюзани День народного единства отметили концертом
- В Малосердобинском районе выявили памятник археологии
- В Пензе началась реставрация старинного дома на ул. Куйбышева
- Увольнение руководителей ансамбля «Каблучок» прокомментировали
- Ситуацию с домом-памятником на Володарского назвали сложной
- В усадьбе князя Куракина отремонтируют полукруглые флигели
- На улице Кирова восстановят здание бывшего военного госпиталя
- Министр по охране памятников высказался о «Добром Ангеле Мира»
- Среди осужденных провели конкурс православной живописи
- В Никольске установили корабль «Хрустальный» из бронзы
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!