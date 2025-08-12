В Пензенском драмтеатре отмыли большую люстру

12.08.2025 | 20:34

В Большом зале Пензенского драматического театра имени А. В. Луначарского наводят чистоту в рамках подготовки к 233-му сезону.

Там уже отмыли большую люстру весом около трех тонн. Раз в год, в августе, ее опускают из-под высокого потолка.

«Каждую хрустальную подвеску тщательно моют вручную, электрики проверяют проводку и контакты в патронах, меняют лампочки», - рассказали в учреждении культуры.

После всех работ люстру с помощью системы тросов и лебедок возвращают на место.

В прошлом году в конце августа драмтеатр организовал мойку фасада здания. Очисткой стекол занимались профессиональные промышленные альпинисты. Работая на большой высоте, они удалили все загрязнения.