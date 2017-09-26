26.09.2017 | 15:16

С 25 по 30 октября в Пензенском областном драматическом театре имени А. В. Луначарского будет проходить II Международный фестиваль «МаскерадЪ». Его темой станет советская классическая драматургия.

Фестивальная программа откроется 25-го числа на большой сцене спектаклем Владимирского академического областного драматического театра «На стыке времен» по произведениям Евгения Евтушенко.

В этот же день на малой сцене зрителям представят постановку Российского академического молодежного театра «В дороге» по пьесе Виктора Розова.

26 октября состоится показ спектакля «Мой бедный Марат» по пьесе Алексея Арбузова. На сцене выступят артисты Саратовского академического театра драмы имени И. А. Слонова.

27 октября перед публикой предстанет пензенская труппа. Зрители увидят «Кабалу святош» по пьесе М. А. Булгакова.

28 октября Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан из Уфы представит «Фабричную девчонку» по произведению Александра Володина.

29 октября на сцену выйдут артисты Пермского театра «У Моста» с комедией Николая Эрдмана «Мандат».

28 и 29 октября в рамках творческой лаборатории «Забытые советские пьесы» пройдут актерские читки по произведениям советской драматургии, которые подготовят студенты режиссерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Кроме того, как сообщили в Пензенском драмтеатре, зрителей ждут кинопоказы экранизаций советских произведений с подробным рассказом московского киноведа Вячеслава Шмырова о каждой из них.