В центре Пензы пройдет сказочный фестиваль «Толстопятый»

В Пензе состоится IV Международный фестиваль сказок и ремесел «Толстопятый» (0+). Он пройдет с 5 по 7 сентября.
На фестивале будет развернуто около 20 площадок, которые посвятят якутским, чувашским и казачьим сказкам. Пензенцам удастся больше узнать о народах страны, их фольклоре, традициях и ремеслах.
Впервые мероприятие проведут в центре города - на улице Московской.
«Гостей ждут мастер-классы, музыкальные выступления, конкурсы, ярмарки, площадка сказочных шахмат и многое другое!» - сообщили в Пензенском драмтеатре.
Также горожане увидят шоу, модный показ и смогут поучаствовать в иммерсивном спектакле. Кроме того, им предложат сыграть в народные игры, пользовавшиеся популярностью у жителей Сурского края.
В завершение «Толстопятого» состоится шествие сказочных героев.
