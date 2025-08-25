В центре Пензы пройдет сказочный фестиваль «Толстопятый»

25.08.2025 | 10:28

В Пензе состоится IV Международный фестиваль сказок и ремесел «Толстопятый» (0+). Он пройдет с 5 по 7 сентября.

На фестивале будет развернуто около 20 площадок, которые посвятят якутским, чувашским и казачьим сказкам. Пензенцам удастся больше узнать о народах страны, их фольклоре, традициях и ремеслах.

Впервые мероприятие проведут в центре города - на улице Московской.

«Гостей ждут мастер-классы, музыкальные выступления, конкурсы, ярмарки, площадка сказочных шахмат и многое другое!» - сообщили в Пензенском драмтеатре.

Также горожане увидят шоу, модный показ и смогут поучаствовать в иммерсивном спектакле. Кроме того, им предложат сыграть в народные игры, пользовавшиеся популярностью у жителей Сурского края.

В завершение «Толстопятого» состоится шествие сказочных героев.