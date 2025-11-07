Посетители с одним именем смогут попасть в «Тарханы» бесплатно

С 8 по 21 ноября некоторые посетители смогут бесплатно осмотреть экспозиции музея-заповедника «Тарханы» и принять участие в специальных мероприятиях. Речь идет о носителях имени Михаил.
В учреждении культуры пройдет акция «Михайлов день», приуроченная к одноименному церковному празднику, который отмечается 21 ноября. Он посвящен предводителю небесного войска Михаилу Архистратигу.
«Это престольный праздник в селе - имя святого носит сельская церковь. Этим именем был наречен дед М. Ю. Лермонтова, Михаил Васильевич Арсеньев, в честь которого был назван и будущий поэт», - рассказали в музее-заповеднике.
В программу посещения включили осмотр экспозиций и выставок, театрализованные представления и мастер-классы.
«Бесплатный билет можно оформить только лично в кассе музея-заповедника «Тарханы» при предъявлении документа, удостоверяющего личность», - добавили в учреждении.
До этого свободное посещение «Тархан» было возможно 15 октября, когда отмечался 211-й день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова.
Он появился на свет в 1814 году (по старому стилю - 3 октября) в Москве, но детство и отрочество, с 1815-го по 1827-й, провел в Пензенской губернии, в усадьбе бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Так сложилось, что именно здесь прошла половина его короткой жизни. Как известно, в 26 лет поэт погиб на дуэли в Пятигорске.
