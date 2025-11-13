Новый банк-оператор перевыпустил уже более 2 млн Пушкинских карт

13.11.2025 | 14:00

С 1 января 2026 года у программы «Пушкинская карта» сменится оператор: вместо Почта Банка им станет ВТБ. Последний для удобства пользователей начал перевыпускать Пушкинские карты заранее. Они начнут действовать 1 января и откроют возможность посещать культурные мероприятия без перерыва на подачу заявлений.

В ноябре ВТБ выпустил более 2 млн Пушкинских карт, владельцы которых заранее подали заявление на их перевыпуск в новом банке-операторе.

Самыми активными регионами в этом направлении стали Чувашская Республика, Тамбовская область, Рязанская область, Кемеровская область и Республика Мордовия.

Обновленная Пушкинская карта появится в приложении «Госуслуги Культура» 1 января 2026 года в 15:00 по московскому времени, когда смена банка-оператора официально завершится. Сейчас клиенты могут продолжать пользоваться картой, выпущенной Почта Банком: она будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года (до 15:00 мск).

Подать заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ можно прямо сейчас за минуту - в приложении «Госуслуги Культура», приложении Почта Банка, а также во флагманских клиентских центрах ВТБ и Почта Банка.