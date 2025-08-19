Культура

В Пензе фасад драмтеатра отмоют за полмиллиона рублей

Фасад Пензенского областного драматического театра имени А. В. Луначарского приведут в порядок в рамках подготовки к 233-му сезону.

Необходимо отмыть стекла, фасадные элементы, козырьки входных групп (в общем 890 кв. м), а также заменить светильники архитектурной подсветки. За эти работы учреждение культуры намерено заплатить 507 610 рублей, сообщается на портале госзакупок.

Предполагается, что помывка будет вестись с 25 августа по 3 сентября. Как правило, этим занимаются промышленные альпинисты.

Ранее чистоту наводили в Большом зале драмтеатра. Там отмыли большую люстру весом около трех тонн.

Раз в год, в августе, ее опускают из-под высокого потолка, каждую хрустальную подвеску тщательно протирают вручную, электрики проверяют проводку и контакты в патронах, меняют лампочки. После люстру с помощью тросов и лебедок возвращают на место.

