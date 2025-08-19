Историко-культурный фестиваль в Золотаревке: подробная программа

19.08.2025 | 10:28

Обнародована программа историко-культурного фестиваля «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций» (0+), который пройдет в субботу, 23 августа, в поселке Золотаревка.

На территории парка Победы с 10:00 до 16:00 будет работать множество тематических площадок:

- «Гридница». Интерактивная историческая площадка в формате «живой истории»;

- «Суличный тир». Обучение основам техники метания легкого копья (сулицы) в мишень, проведение мини-турнира. В зависимости от возраста участников используются сулицы как с железным, так и с мягким наконечником;

- «Стрельба из лука». Обучение основам стрельбы из лука, проведение мини-турнира лучников. Стрелы с мягким наконечником;

- «Лучная война». Участникам выдается защитное снаряжение современного мечевого боя: шлемы, жилеты, накидки. Соревнования проводятся для 4 команд. Стрелы с мягким наконечником;

- «Полоса препятствий «На службу к князю». Командная игра, в которой дети выполняют задания на скорость и ловкость в духе исторического приключения;

- «Историко-тактическая игра «Битва дружин». Проведение командных состязаний с использованием снаряжения современного мечевого боя;

- «Народные подвижные игры и хороводы». Обучение массовым народным хороводным играм;

- «Боевые игры». Обучение играм с элементами борьбы;

- народная игра «Кубб». Обучение правилам игры с деревянными фигурами и круглой деревянной битой;

- народная игра «Кила». Обучение правилам игры с мячом. Она имеет определенное сходство с современными футболом и регби;

- «Ристалище». Рыцарский турнир в трех возрастных категориях:

1) турнир по СМБ (современный мечевой бой) - полноконтактный вид спортивного единоборства, представляющий собой поединок с применением безопасных имитаторов средневекового клинкового оружия - спортивного меча и спортивного щита, изготовленных из мягких полимерных материалов. Номинация «Щит и Меч», возрастные категории 10-11, 12-13 и 14-15 лет;

2) с 12:00 до 13:00 - турнир юниоров, возрастная категория 16-17 лет. Представляет собой переходную форму исторического фехтования, когда на участниках защитное вооружение, характерное для раннего средневековья, а наступательное вооружение - безопасные имитаторы средневекового клинкового оружия спортивные мечи, изготовленные из мягких полимерных материалов;

3) с 13:00 до 15:00 - турнир по ИРБ (исторический раннесредневековый бой). Полноконтактные сражения с использованием защитного и наступательного вооружения, характерного для раннего средневековья. Возрастная категория 18+.

- «Дружинный лагерь». Древнерусский военный лагерь с элементами походного быта: резные шатры, палатки, старинные костровые принадлежности, обмундирование. Всего заявлено до 40 участников - членов движения исторической реконструкции из Пензенской и Саратовской областей. Посетители фестиваля узнают о доспехах и предметах вооружения дружинников, особенностях военного ремесла и стратегии проведения сражений раннего средневековья с демонстрацией точных копий военного снаряжения. У них будет возможность примерить доспехи, средневековую одежду и сфотографироваться;

- «Посад». Мастер-классы от реконструкторов по средневековым ремеслам:

1) «Набойка по ткани»: обучение старинному способу декорирования ткани специальными штампами - манерами. Каждый ребенок украшает набивным рисунком сумочку-лакомку (15 х 15 см);

2) «Чеканка монет»: ремесленная инсталляция с горном для плавки металла, рассказ о денежной системе Древней Руси и самостоятельное изготовление точной копии серебреников князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого;

3) мастер-класс «Ткачество»: рассказ с демонстрацией ткачества тесьмы на дощечках. Обучение техники ткачества шнура, по итогам мастер-класса дети смогут соткать себе на память плетеный шерстяной браслет;

4) знакомство с несколькими старинными настольными играми с возможностью получить их себе на память.

- «Детская археологическая площадка». Гости фестиваля смогут ближе познакомиться с профессией археолога: найти в специально оборудованной песочнице артефакты, зарисовать их и составить под руководством научных сотрудников музея правильное описание находки. Они также узнают об особенностях фортификации Золотаревской крепости, построят свой собственный замок и изготовят «маску льва» - копию наиболее известной находки, обнаруженной на памятнике.

С 13:00 до 15:00 пройдет квест «По следам сказок и легенд». Участники погрузятся в мир героев старинных преданий и былин народов Поволжья, чтобы из разрозненных частей повествования собрать целую историю и назвать ее главного героя.

На малой сцене в парке Победы с 10:15 до 11-00 покажут сцены из спектакля «Без срока давности» областного драматического театра, а с 11:00 до 15:30 с театрализованной фольклорной программой «Фолк-уголок» выступит этностудия «Избушка».

На большой сцене с 11:30 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 пройдет концертная программа фольклорных коллективов Пензенской области «Культурный мост: музыка сквозь века» (этно-фолк-группа «Вертоград», студия русской традиционной культуры «Клевер», детский фольклорный ансамбль «Веретенце», вокальный ансамбль «Околица» и др.). С 13:00 до 14:00 - цирковое представление «Витязи» ДШИ г. Заречного.

В Золотаревском досуговом центре будет своя программа:

10:00 - 16:00 - экскурсии по выставочному залу «Золотаревское городище»;

10:00 - 11:30 - кинопоказ. Документальные фильмы об истории «Золотаревского городища»;

12:00 - 14:00 - «Диалог с прошлым». Научный диспут по актуальным вопросам истории и археологии;

15:00 - 16:00 - спектакль «Колобок» театра «Кукольный дом».